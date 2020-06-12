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Експрес до "Борисполя" починає роботу: графік поїздів

Новини » Суспільство     12.06.2020 - 16:29
Експрес до "Борисполя" починає роботу: графік поїздів
Фото: експрес в "Бориспіль" (facebook.com/vlad.golubev.9)

У добу експрес буде здійснювати шість поїздок

"Укрзалізниця" з 15 червня відновлює роботу експреса в аеропорт "Бориспіль". Швидкісний експрес курсуватиме за графіком шість разів на день.

Про це повідомили в прес-службі "Укрзалізниці".

Відправка експресу буде відбуватися тричі вранці і тричі ввечері:

  • Зі станції "Київ-пасажирський" - 5:43, 6:30, 10:00, 16:56, 17:50, 20:14;
  • З аеропорту "Бориспіль" - 6:43, 7:18, 10:50, 17:41, 18:34, 21:00.

Також поїзд робитиме зупинки на проміжних станціях "Видубичі" і "Дарниця".

"Потяги будуть проходити посилену дезінфекційну обробку до і після рейсу. Поїзні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту, пройшли відповідні інструктажі та медогляд. Укрзалізниця закликає пасажирів відповідально ставитися до виконання протиепідемічних заходів, зокрема, під час подорожі обов'язково користуватися захисними масками і рукавичками", - повідомили в УЗ.

Експрес до &quot;Борисполя&quot; починає роботу: графік поїздів

Раніше РБК-Україна писало, що з 15 червня в Україні відновлюють здійснення міжнародних рейсів.

Також повідомлялося, що з 15 червня Україна відкриває аеропорти для іноземців.

Крім цього у Кабінеті міністрів уточнили, що з 15 червня українці зможуть влетіти в деякі країни без необхідності проходити двотижневий карантин.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України УкрзалізницяБориспольэкспресс
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