Укрзализныця опубликовала график эвакуационных рейсов на 24 апреля

Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на воскресенье, 24 апреля. На сегодня компания назначила дополнительно 7 рейсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю .

Напомним, Укрзализныця снова запустила движение электричек в Черниговской и Сумской областях.

Ранее в Укрзализныце заявили о том, что с начала войны с Россией компания эвакуировала за границу 500 тысяч человек.

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