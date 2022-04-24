Укрзализныця опубликовала график эвакуационных рейсов на 24 апреля
Фото: Укрзализныця назначила эвакуационные рейсы на 24 апреля (t.me/UkrzalInfo)
Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на воскресенье, 24 апреля. На сегодня компания назначила дополнительно 7 рейсов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
Эвакуационные поезда на 24 апреля
- 11:30 - 219/220 Запорожье-1 - Львов
- 14:30 - 220/219 Львов - Запорожье-1
- 16:30 - 234/233 Покровск - Чоп
- 23:30 - 234/233 Чоп - Днепр
- 4:00 - 229/230 Ужгород - Харьков-Пас.
- 11:30 - 229/230 Харьков-Пас. - Ужгород
- 22:32 - 238/237 Одесса-Главная - Ужгород
Напомним, Укрзализныця снова запустила движение электричек в Черниговской и Сумской областях.
Ранее в Укрзализныце заявили о том, что с начала войны с Россией компания эвакуировала за границу 500 тысяч человек.
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