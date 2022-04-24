Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних рейсів на 24 квітня
Фото: Укрзалізниця призначила евакуаційні рейси на 24 квітня (t.me/UkrzalInfo)
Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних поїздів на неділю, 24 квітня. На сьогодні компанія призначила додатково 7 рейсів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
Евакуаційні поїзди на 24 квітня
- 11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів
- 14:30 - 220/219 Львів - Запоріжжя-1
- 16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп
- 23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро
- 4:00 - 229/230 Ужгород - Харків-Пас.
- 11:30 - 229/230 Харків-Пас. - Ужгород
- 22:32 - 238/237 Одеса-Головна - Ужгород
Нагадаємо, Укрзалізниця знову запустила рух електричок у Чернігівській та Сумській областях.
Раніше в Укрзалізниці заявили про те, що з початку війни з Росією компанія евакуювала за кордон 500 тисяч осіб.
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