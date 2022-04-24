Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних рейсів на 24 квітня

Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних поїздів на неділю, 24 квітня. На сьогодні компанія призначила додатково 7 рейсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю .

Нагадаємо, Укрзалізниця знову запустила рух електричок у Чернігівській та Сумській областях.

Раніше в Укрзалізниці заявили про те, що з початку війни з Росією компанія евакуювала за кордон 500 тисяч осіб.

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