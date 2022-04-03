Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на 3 апреля

Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на воскресенье, 3 апреля. Также есть расписание международных рейсов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
Эвакуационные поезда на 3 апреля
Краматорск:
Другие:
Международные эвакуационные рейсы на 2 апреля
Польша:
* билеты в продаже
Словакия:
Венгрия:
* билеты в продаже
Чехия:
Румыния:
Австрия:
* билеты в продаже
Напомним, Укрзализныця возобновляет движение пригородных поездов из Львова.
Ранее Укрзализныця выделила 50 отдельных вагонов для доставки гуманитарной помощи.
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