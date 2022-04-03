UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на 3 апреля

Фото: эвакуация людей (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Роман Мирончук

Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на воскресенье, 3 апреля. Также есть расписание международных рейсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

Эвакуационные поезда на 3 апреля

Краматорск:

  • 13:00 - №274/273 Краматорск - Львов
  • 16:00 - №276/275 Краматорск - Львов

Другие:

  • 14:00 - 5501 Новозолотаровка - Лозовая
  • 16:10 - 7931 Покровск - Днепр
  • 23:30 - 234/233 Чоп - Днепр

Международные эвакуационные рейсы на 2 апреля

Польша:

  • 07:10 - 35/36 Львов - Пшемысль*
  • 08:30 - 715/716 Киев-Пас - Винница* (11:25) - Пшемысль*
  • 10:30 - 901/902 Днепр - Хелм* (билеты оформлять до ст. Ягодин)
  • 17:02 - 814/813 Львов - Хелм* (билеты оформлять до ст. Ягодин)
  • 18:22 - 35/36 Одесса - Пшемысль*
  • 19:13 - 67/68-910/909 Киев - Варшава/Киев - Хелм*

* билеты в продаже

Словакия:

  • 11:35 №8661 Чоп - Чиерна-над-Тиссоу - Кошице (прибытие 13:49)
  • 16:50 №961 Чоп - Чиерна-над-Тисоу - Кошице (прибытие 18:13)

Венгрия:

  • В течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 8 пар поездов Чоп - Захонь*
  • 12:30 №33 Мукачево - Будапешт
  • 16:30 №32521 Мукачево - Будапешт

* билеты в продаже

Чехия:

  • Билеты отсутствуют

Румыния:

  • 23:23 Одесса - Измаил - Исакча (Румыния)

Австрия:

  • 14:07 №749/750 Киев - Львов (21:00) - Вена*

* билеты в продаже

Напомним, Укрзализныця возобновляет движение пригородных поездов из Львова.

Ранее Укрзализныця выделила 50 отдельных вагонов для доставки гуманитарной помощи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрзализныцяБеженцы