Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на 3 квітня

Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних поїздів на неділю, 3 квітня. Також є розклад міжнародних рейсів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
Евакуаційні поїзди на 3 квітня
Краматорськ:
Інші:
Міжнародні евакуаційні рейси на 3 квітня
Польща:
* квитки у продажу
Словаччина:
Угорщина:
* квитки у продажу
Чехія:
Румунія:
Австрія:
* квитки у продажу
Нагадаємо, Укрзалізниця відновлює рух приміських поїздів зі Львова.
Раніше Укрзалізниця виділила 50 окремих вагонів для доставки гуманітарної допомоги.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.