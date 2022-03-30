Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на 30 марта, включая и на международные рейсы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
Эвакуационные поезда на 30 марта
Краматорск:
Другие:
Международные эвакуационные рейсы на 30 марта
Польша:
* билеты в продаже
Словакия:
* билеты в продаже
Венгрия:
* билеты в продаже
Чехия:
Румыния:
Австрия:
Напомним, Укрзализныця расширяет железнодорожное сообщение Харькова с рядом населенных пунктов области.
Мы также писали о том, что Укрзализныця выделила 50 отдельных вагонов для доставки гуманитарной помощи.
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