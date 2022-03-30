Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних поїздів на 30 березня, включаючи і на міжнародні рейси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
Евакуаційні поїзди на 30 березня
Краматорськ:
Інші:
Міжнародні евакуаційні рейси на 30 березня
Польща:
* квитки у продажу
Словаччина:
* квитки у продажу
Угорщина:
* квитки у продажу
Чехія:
Румунія:
Австрія:
Нагадаємо, Укрзалізниця розширює залізничне сполучення Харкова з низкою населених пунктів області.
Ми також писали про те, що Укрзалізниця виділила 50 окремих вагонів для доставки гуманітарної допомоги.
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