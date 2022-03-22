Укрзализныця опубликовала график эвакуационных рейсов на 22 марта
Укрзализныця опубликовала график дополнительно назначенных эвакуационных поездов на 22 марта, включая на международные рейсы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
Эвакуационные поезда на 22 марта
Киев:
- 08:00 - Киев (Дарница) - Львов;
- 19:13 - Киев - Хелм.
Харьков:
- 7:50 - №905/906 Харьков - Хелм;
- 11:30 - №229/230 Харьков - Ужгород;
- 15:00 - Интерсити+ Харьков - Львов.
Днепр:
- 20:00 - №234/233 Днепр - Чоп.
Краматорск:
- 13:00 - №275/274 Краматорск - Львов;
- 16:00 - №277/276 Краматорск - Львов.
Кривой Рог:
- 11:30 - №210/209 Кривой Рог - Львов.
Одесса:
- 22:32 - Одесса - Ужгород
Другие:
- 14:00 - 5501 Новозолотаровка - Славянск
- 16:10 - 7931 Покровск - Днепр
- 16:05 №225/226-227/228 Запорожье - Чоп/Ковель.
- 20:00 - 225/226 Чоп - Запорожье-1
- 23:30 - 234/233 Чоп - Киев-Пасс
Международные эвакуационные рейсы на 22 марта
Польша:
- 5:27 - №7605/7606 Львов - Пшемысль
- 7:10 - №35/36 Львов - Пшемысль
- 7:50 - №905/906 Харьков - Хелм
- 12:12 - №7609/7610 Львов - Пшемысль
- 14:00 - №7623 Львов - Госграница
- 17:00 - №7616/7617 Львов - Хелм
- 19:13 - №67/68-910/909 Киев - Варшава/Киев-Хелм*
- 19:55 - №7601/7602 Львов - Пшемысль
*в связи с введением усиленного комендантского часа в Киеве с 20:00 21 марта до 7:00 23 марта посадка в поезд возможна только для пассажиров, прибывших на вокзал заранее, до начала комендантского часа.
Словакия:
- 11:35 №8661 Чоп - Чиерна-над-Тиссоу - Кошице (прибытие 13:49)
- 16:50 №961 Чоп - Чиерна над Тисоу - Кошице (прибытие 18:13)
Венгрия:
- В течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 8 пар поездов Чоп - Захонь.
- 12:30 №33 Мукачево - Будапешт
- 16:30 №32521 Мукачево – Будапешт
Румыния:
- 23:23 Одесса - Измаил - Исакча (Румыния)
Австрия:
- 14:07 №749 Киев - Вена
Напомним, мы писали о том, где, как и за сколько украинцы могут купить билеты на поезд за границу.
Ранее Укрзализныця запустила в Киеве рейсы "Дарница - Святошин".
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