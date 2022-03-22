Укрзализныця опубликовала график эвакуационных рейсов на 22 марта

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю .

*в связи с введением усиленного комендантского часа в Киеве с 20:00 21 марта до 7:00 23 марта посадка в поезд возможна только для пассажиров, прибывших на вокзал заранее, до начала комендантского часа.

Напомним, мы писали о том, где, как и за сколько украинцы могут купить билеты на поезд за границу.

Ранее Укрзализныця запустила в Киеве рейсы "Дарница - Святошин".

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