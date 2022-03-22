Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних рейсів на 22 березня

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю .

* у зв'язку з введенням посиленої комендантської години в Києві з 20:00 21 березня до 7:00 23 березня посадка в поїзд можлива тільки для пасажирів, які прибули на вокзал заздалегідь, до початку комендантської години.

Нагадаємо, ми писали про те, де, як і за скільки українці можуть купити квитки на поїзд за кордон.

Раніше Укрзалізниця запустила в Києві рейси "Дарниця - Святошин".

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