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Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних рейсів на 22 березня

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Вівторок 22 березня 2022 03:28
Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційних рейсів на 22 березня Фото: поїзд на станції Київ-центральний (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Укрзалізниця опублікувала графік додатково призначених евакуаційних поїздів на 22 березня, включаючи на міжнародні рейси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

Евакуаційні поїзди на 22 березня

Київ:

  • 08:00 -Київ (Дарниця) - Львів;
  • 19:13 - Київ - Хелм.

Харків:

  • 7:50 - №905/906 Харків - Хелм;
  • 11:30 - №229/230 Харків - Ужгород;
  • 15:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів.

Дніпро:

  • 20:00 - №234/233 Дніпро - Чоп.

Краматорськ:

  • 13:00 - №275/274 Краматорськ - Львів;
  • 16:00 - №277/276 Краматорськ - Львів.

Кривий Ріг:

  • 11:30 - №210/209 Кривий Ріг - Львів.

Одеса:

  • 22:32 - Одеса - Ужгород

Інші:

  • 14:00 - 5501 Новозолотарівка - Слов'янськ
  • 16:10 - 7931 Покровськ - Дніпро
  • 16:05 №225/226-227/228 Запоріжжя - Чоп/Ковель.
  • 20:00 - 225/226 Чоп - Запоріжжя-1
  • 23:30 - 234/233 Чоп - Київ-Пас

Міжнародні евакуаційні рейси на 22 березня

Польща:

  • 5:27 - №7605/7606 Львів - Пшемисль
  • 7:10 - №35/36 Львів - Пшемисль
  • 7:50 - №905/906 Харків - Хелм
  • 12:12 - №7609/7610 Львів - Пшемисль
  • 14:00 - №7623 Львів - Держкордон
  • 17:00 - №7616/7617 Львів - Хелм
  • 19:13-№67/68 - 910/909 Київ - Варшава/Київ - Хелм*
  • 19:55 - №7601/7602 Львів - Пшемисль

* у зв'язку з введенням посиленої комендантської години в Києві з 20:00 21 березня до 7:00 23 березня посадка в поїзд можлива тільки для пасажирів, які прибули на вокзал заздалегідь, до початку комендантської години.

Словаччина:

  • 11:35 № 8661 Чоп - Чієрна-над-Тіссоу - Кошице (прибуття 13:49)
  • 16:50 № 961 Чоп - Чієрна над Тісоу - Кошице (прибуття 18:13)

Угорщина:

  • Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп - Захонь.
  • 12:30 №33 Мукачево - Будапешт
  • 16:30 №32521 Мукачево - Будапешт

Румунія:

  • 23:23 Одеса - Ізмаїл - Ісакча (Румунія)

Австрія:

  • 14:07 № 749 Київ - Відень

Нагадаємо, ми писали про те, де, як і за скільки українці можуть купити квитки на поїзд за кордон.

Раніше Укрзалізниця запустила в Києві рейси "Дарниця - Святошин".

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Укрзалізниця евакуація
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