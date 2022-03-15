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Укрзализныця опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на 16 марта

Новина українською →
Вторник 15 марта 2022 23:06
Укрзализныця опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на 16 марта График поездов на 16 марта (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Татьяна Самарук

Укрзализныця помогает с эвакуацией украинцев в безопасные регионы. Компания опубликовала график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на 16 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Укрзализныци.

Напоминаем, что все эвакуационные рейсы с востока на запад страны являются бесплатными.

Дополнительные эвакуационные рейсы на 16 марта из города Харьков:

  • №229 / 230 Харьков - Ужгород - 9:40;
  • №239 / 240 Харьков - Львов - 13:00.

Днепр:

  • №907 / 908 Днепр - Хелм - 10:30;
  • №903 / 904 Днепр - Самбор - 12:30;
  • Интерсити + Днепр - Львов - 14:00;
  • №234/233 Днепр - Чоп - 20:00.

Краматорск:

  • №271/272 Краматорск - Ковель - 13:00;
  • №269/270 Краматорск - Львов - 16: 00.

Кривой Рог:

  • №219/220 Кривой Рог - Чоп - 11:00.

Кроме того, дополнительные рейсы также отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32 и с Бердичева до Хелма в 22:00.

Также актуальный график регулярных поездов обновляется ежедневно около 00:00 на сайте https://uz-vezemo.com.

Ранее мы сообщали, что Укрзализныця назначила 2 дополнительных регулярных поезда.

Также мы писали, что Укрзализныця запускает новый веб-ресурс для пассажиров.

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Укрзализныця
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