Укрзализныця опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на 16 марта
Укрзализныця помогает с эвакуацией украинцев в безопасные регионы. Компания опубликовала график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на 16 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Укрзализныци.
Напоминаем, что все эвакуационные рейсы с востока на запад страны являются бесплатными.
Дополнительные эвакуационные рейсы на 16 марта из города Харьков:
- №229 / 230 Харьков - Ужгород - 9:40;
- №239 / 240 Харьков - Львов - 13:00.
Днепр:
- №907 / 908 Днепр - Хелм - 10:30;
- №903 / 904 Днепр - Самбор - 12:30;
- Интерсити + Днепр - Львов - 14:00;
- №234/233 Днепр - Чоп - 20:00.
Краматорск:
- №271/272 Краматорск - Ковель - 13:00;
- №269/270 Краматорск - Львов - 16: 00.
Кривой Рог:
- №219/220 Кривой Рог - Чоп - 11:00.
Кроме того, дополнительные рейсы также отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32 и с Бердичева до Хелма в 22:00.
Также актуальный график регулярных поездов обновляется ежедневно около 00:00 на сайте https://uz-vezemo.com.
Ранее мы сообщали, что Укрзализныця назначила 2 дополнительных регулярных поезда.
Также мы писали, что Укрзализныця запускает новый веб-ресурс для пассажиров.
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