Укрзализныця опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на 16 марта

Укрзализныця помогает с эвакуацией украинцев в безопасные регионы. Компания опубликовала график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на 16 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Укрзализныци.

Напоминаем, что все эвакуационные рейсы с востока на запад страны являются бесплатными.

Дополнительные эвакуационные рейсы на 16 марта из города Харьков:

№229 / 230 Харьков - Ужгород - 9:40;

№239 / 240 Харьков - Львов - 13:00.

Днепр:

№907 / 908 Днепр - Хелм - 10:30;

№903 / 904 Днепр - Самбор - 12:30;

Интерсити + Днепр - Львов - 14:00;

№234/233 Днепр - Чоп - 20:00.

Краматорск:

№271/272 Краматорск - Ковель - 13:00;

№269/270 Краматорск - Львов - 16: 00.

Кривой Рог:

№219/220 Кривой Рог - Чоп - 11:00.

Кроме того, дополнительные рейсы также отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32 и с Бердичева до Хелма в 22:00.

Также актуальный график регулярных поездов обновляется ежедневно около 00:00 на сайте https://uz-vezemo.com.