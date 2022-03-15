Укрзалізниця опублікувала графік додаткових евакуаційних потягів на 16 березня

Укрзалізниця допомагає з евакуацією українців до безпечних регіонів. Компанія опублікувала графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 16 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Укрзалізниці.

Нагадуємо, що усі евакуаційні рейси зі сходу на захід країни є безплатними.

Додаткові евакуаційні рейси на 16 березня з міста Харків:

№229 / 230 Харків - Ужгород - 9:40;

№239 / 240 Харків - Львів - 13:00.

Дніпро:

№907 / 908 Дніпро - Хелм – 10:30;

№903 / 904 Дніпро - Самбір – 12:30;

Інтерсіті+ Дніпро - Львів – 14:00;

№234/233 Дніпро - Чоп – 20:00.

Краматорськ:

№271/272 Краматорськ - Ковель – 13:00;

№269/270 Краматорськ - Львів – 16:00.

Кривий Ріг:

№219/220 Кривий Ріг - Чоп - 11:00.

Крім того, додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода о 22:32 та з Бердичева до Хелма о 22:00.

Також актуальний графік регулярних поїздів оновлюється щодня близько 00:00 на сайті https://uz-vezemo.com.