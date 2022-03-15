Укрзалізниця опублікувала графік додаткових евакуаційних потягів на 16 березня
Укрзалізниця допомагає з евакуацією українців до безпечних регіонів. Компанія опублікувала графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 16 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Укрзалізниці.
Нагадуємо, що усі евакуаційні рейси зі сходу на захід країни є безплатними.
Додаткові евакуаційні рейси на 16 березня з міста Харків:
- №229 / 230 Харків - Ужгород - 9:40;
- №239 / 240 Харків - Львів - 13:00.
Дніпро:
- №907 / 908 Дніпро - Хелм – 10:30;
- №903 / 904 Дніпро - Самбір – 12:30;
- Інтерсіті+ Дніпро - Львів – 14:00;
- №234/233 Дніпро - Чоп – 20:00.
Краматорськ:
- №271/272 Краматорськ - Ковель – 13:00;
- №269/270 Краматорськ - Львів – 16:00.
Кривий Ріг:
- №219/220 Кривий Ріг - Чоп - 11:00.
Крім того, додаткові рейси також відправляться з Одеси до Ужгорода о 22:32 та з Бердичева до Хелма о 22:00.
Також актуальний графік регулярних поїздів оновлюється щодня близько 00:00 на сайті https://uz-vezemo.com.
Раніше ми повідомляли, що Укрзалізниця призначила 2 додаткових регулярних поїзди.
Також ми писали, що Укрзалізниця запускає новий веб-ресурс для пасажирів.
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