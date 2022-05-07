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Укрзализныця объявила один дополнительный эвакуационный рейс 7 мая

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Суббота 07 мая 2022 07:21
Укрзализныця объявила один дополнительный эвакуационный рейс 7 мая Фото: эвакуационный поезд 7 мая объявила Укрзализныця (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Укрзализныця на субботу, 7 мая, представила график эвакуационных поездов. Компания назначила на сегодня дополнительно только один рейс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Эвакуационный поезд на 7 мая

  • 16:30 - 234/233 Покровск - Днепр - Львов

В Укрзализныце отмечают, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться. Так, в компании рекомендуют следить за актуальной информацией на их сайте.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця ограничила продажу билетов через сторонние сервисы, такие как "Приват24", Tickets.ua, Proizd.ua и другие.

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Укрзализныця эвакуация
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