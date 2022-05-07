Укрзалізниця оголосила один додатковий евакуаційний рейс 7 травня

Укрзалізниця на суботу, 7 травня, представила графік евакуаційних поїздів. Компанія призначила на сьогодні додатково тільки один рейс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

В Укрзалізниці зазначають, що час відправлення та прибуття поїздів можуть змінюватися. Так, в компанії рекомендують стежити за актуальною інформацією на їхньому сайті.

Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця обмежила продаж квитків через сторонні сервіси, такі як "Приват24", Tickets.ua, Proizd.ua та інші.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.