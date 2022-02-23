"Укрзализныця" из-за обстрелов на Донбассе отменила пригородный поезд
Из-за обстрелов на Донбассе "Укзализныця" приняла решение отменить пригородный поезд на перегоне Кондрашовская-Новая - Новый Айдар. Все остальные поезда на подконтрольной Украине территории курсируют по графику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.
"Из-за обстрелов отменено движение пригородного поезда на перегоне Кондрашовская-Нова - Новый Айдар", - говорится в сообщении перевозчика.
В УЗ подчеркнули, что железнодорожное сообщение с населенными пунктами на контролируемой части востока Украины происходит в штатном режиме.
"Все остальные поезда, в том числе в Мариуполь, Константиновку, Попасную, Славянск и другие города востока Украины курсируют по графику", - уточнили в УЗ.
Перевозчик призвал не реагировать на фейки об остановке железнодорожного сообщения на востоке Украины. В УЗ просят ориентироваться только на информацию из официальных государственных источников.
Напомним, ранее в УЗ рассказали о том, как будут курсировать поезда на Донбассе.