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"Укрзализныця" из-за обстрелов на Донбассе отменила пригородный поезд

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Киев, Среда 23 февраля 2022 17:51
"Укрзализныця" из-за обстрелов на Донбассе отменила пригородный поезд Фото: "Укрзализныця" на Донбассе отменила пригородный поезд из-за обстрелов (Facebook)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Из-за обстрелов на Донбассе "Укзализныця" приняла решение отменить пригородный поезд на перегоне Кондрашовская-Новая - Новый Айдар. Все остальные поезда на подконтрольной Украине территории курсируют по графику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.

"Из-за обстрелов отменено движение пригородного поезда на перегоне Кондрашовская-Нова - Новый Айдар", - говорится в сообщении перевозчика.

В УЗ подчеркнули, что железнодорожное сообщение с населенными пунктами на контролируемой части востока Украины происходит в штатном режиме.

"Все остальные поезда, в том числе в Мариуполь, Константиновку, Попасную, Славянск и другие города востока Украины курсируют по графику", - уточнили в УЗ.

Перевозчик призвал не реагировать на фейки об остановке железнодорожного сообщения на востоке Украины. В УЗ просят ориентироваться только на информацию из официальных государственных источников.

Напомним, ранее в УЗ рассказали о том, как будут курсировать поезда на Донбассе.

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