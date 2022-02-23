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"Укрзалізниця" через обстріли на Донбасі скасувала приміський потяг

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Київ, Середа 23 лютого 2022 17:51
"Укрзалізниця" через обстріли на Донбасі скасувала приміський потяг Фото: "Укрзалізниця" на Донбасі скасувала приміський поїзд через обстріли (Facebook)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Через обстріли на Донбасі "Укзалізниця" прийняла рішення скасувати приміський поїзд на перегоні Кондрашовська-Нова - Новий Айдар. Всі інші поїзди на підконтрольній Україні території курсують за графіком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ.

"Через обстріли скасовано рух приміського поїзда на перегоні Кондрашовська-Нова - Новий Айдар", - йдеться в повідомленні перевізника.

В УЗ підкреслили, що залізничне сполучення з населеними пунктами на контрольованій частині сходу України відбувається в штатному режимі.

"Всі інші поїзди, в тому числі в Маріуполь, Костянтинівку, Попасну, Слов'янськ та інші міста Сходу України курсують за графіком", - уточнили в УЗ.

Перевізник закликав не реагувати на фейки про зупинку залізничного сполучення на сході України. В УЗ просять орієнтуватися тільки на інформацію з офіційних державних джерел.

Нагадаємо, раніше в УЗ розповіли про те, як курсуватимуть потяги на Донбасі.

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