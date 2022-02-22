Повышены меры безопасности. В УЗ рассказали, что будет с поездами на Донбасс

"Укрзализныця" на фоне эскалации на Донбассе не планирует отменять поезда, которые следуют на восток. В УЗ напомнили, что сообщения с оккупированными территориями нет.

"Укрзализныця не имеет сообщения с оккупированными территориями, технически не может и не будет его иметь, но мы, конечно, соединяем Украину с украинским Донбассом. В частности, скоростное движение доходит до города Покровск. Это важное и принципиальное для нас направление. Мы продолжаем штатно работать. Конечно, повышены все меры безопасности. Никакие провокации нас не остановят в этом", - сказал Перцовский.

Также он подчеркнул, что украинцы могут воспользоваться услугами "Укрзализныци", чтобы вернуться из-за за границы, в случае отсутствия авиасообщений.

"И во Львов, и в Киев можно доехать удобно и быстро с пересадкой в ​​Перемышле. Также есть сообщение через Варшаву и Вену, поэтому никакой паники", - подытожил он.