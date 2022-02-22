ru ua
Вт, 22 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Повышены меры безопасности. В УЗ рассказали, что будет с поездами на Донбасс

Новина українською →
Украина , Вторник 22 февраля 2022 16:06
Повышены меры безопасности. В УЗ рассказали, что будет с поездами на Донбасс Фото: "Укрзализныця" не собирается прекращать движение поездов на восток (Facebook)
Автор: Каролина Гайдук

"Укрзализныця" на фоне эскалации на Донбассе не планирует отменять поезда, которые следуют на восток. В УЗ напомнили, что сообщения с оккупированными территориями нет.

Об этом заявил член правления "Укрзализныци" Александр Перцовский, сообщает РБК-Украины, ссылаясь на Укринформ.

"Укрзализныця не имеет сообщения с оккупированными территориями, технически не может и не будет его иметь, но мы, конечно, соединяем Украину с украинским Донбассом. В частности, скоростное движение доходит до города Покровск. Это важное и принципиальное для нас направление. Мы продолжаем штатно работать. Конечно, повышены все меры безопасности. Никакие провокации нас не остановят в этом", - сказал Перцовский.

Также он подчеркнул, что украинцы могут воспользоваться услугами "Укрзализныци", чтобы вернуться из-за за границы, в случае отсутствия авиасообщений.

"И во Львов, и в Киев можно доехать удобно и быстро с пересадкой в ​​Перемышле. Также есть сообщение через Варшаву и Вену, поэтому никакой паники", - подытожил он.

Отметим, что компании из Германии, Швейцарии и Австрии временно остановили рейсы в Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Донбасс
NEWS
Россия вводит войска в ОРДЛО. Что происходит на Донбассе сейчас: онлайн
Россия вводит войска в ОРДЛО. Что происходит на Донбассе сейчас: онлайн
DAILY
Путин признал "ЛДНР". Что это значит и чего Украине ждать дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путин признал "ЛДНР". Что это значит и чего Украине ждать дальше