Повышены меры безопасности. В УЗ рассказали, что будет с поездами на Донбасс
"Укрзализныця" на фоне эскалации на Донбассе не планирует отменять поезда, которые следуют на восток. В УЗ напомнили, что сообщения с оккупированными территориями нет.
Об этом заявил член правления "Укрзализныци" Александр Перцовский, сообщает РБК-Украины, ссылаясь на Укринформ.
"Укрзализныця не имеет сообщения с оккупированными территориями, технически не может и не будет его иметь, но мы, конечно, соединяем Украину с украинским Донбассом. В частности, скоростное движение доходит до города Покровск. Это важное и принципиальное для нас направление. Мы продолжаем штатно работать. Конечно, повышены все меры безопасности. Никакие провокации нас не остановят в этом", - сказал Перцовский.
Также он подчеркнул, что украинцы могут воспользоваться услугами "Укрзализныци", чтобы вернуться из-за за границы, в случае отсутствия авиасообщений.
"И во Львов, и в Киев можно доехать удобно и быстро с пересадкой в Перемышле. Также есть сообщение через Варшаву и Вену, поэтому никакой паники", - подытожил он.
Отметим, что компании из Германии, Швейцарии и Австрии временно остановили рейсы в Украину.