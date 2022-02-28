Укрзализныця обновила график поездов на 28 февраля

График может изменяться в зависимости от оперативной ситуации, кроме того, Укрзализныця будет добавлять эвакуационные рейсы по мере необходимости.

На 28 февраля запланированы следующие рейсы по ст. Киев:

016 РАХОВ-ХАРЬКОВ 01.56

022 ТРУСКАВЕЦ-ХАРЬКОВ 02.50

002 КОНСТАНТИНОВКА -ИВАНО-ФРАНКОВСК 04.02

260 ВОРОХТА-КИЕВ 04.21

114, 142 ЛЬВОВ-ЛИМАН 06.23

715 КИЕВ ПАС-ЛЬВОВ 06.50

722 КИЕВ ПАС-ХАРЬКОВ-ПАСС 09:00 (ст. Дарница 09:22)

738 КИЕВ ПАС-ЗАПОРОЖЬЕ 11.50

045 УЖГОРОД-КРАМАТОРСК 12.06

114, 142 ЛИМАН-ЛЬВОВ 13.34

749 КИЕВ ПАС -ИВАНО-ФРАНКИВСК 14.07

769 КИЕВ ПАС -КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ 14.25

055 КИЕВ ПАС-РАХОВ 15.02

013 КИЕВ ПАС-СОЛОТВИНО 17.12

740 КИЕВ ПАС-КР.РОГ ГОЛ 17.22

790 КИЕВ ПАС - КРОПИВНИЦКИЙ 17.42

792 КИЕВ ПАС-КРЕМЕНЧУГ 17.42

726 КИЕВ ПАС-ХАРЬКОВ-ПАСС 18.03

081 КИЕВ ПАС -УЖГОРОД 18.30

067 КИЕВ ПАС-ВАРШАВА ВС 18.48

Дополнительно назначено:

715 КИЕВ ПАС-ЛЬВОВ 20.00

Кроме того, в течение дня в зависимости от потока пассажиров будут назначены дополнительные эвакуационные рейсы из столицы в Закарпатье, на Волынь и Буковину с возможностью хабовой пересадки в Румынию, Венгрию и Польшу.

Расписание поездов по ст. Харьков в сутки 28 февраля будет выглядеть следующим образом:

114, 142 ЛИМАН-ЛЬВОВ 04.11

138 ХМЕЛЬНИЦКИЙ-ЛИМАН 08.20

046 КРАМАТОРСК-УЖГОРОД 12.36

723 ХАРЬКОВ-ПАСС-КИЕВ ПАС 15.00

114, 142 ЛЬВОВ-ЛИМАН 14.39

015 ХАРЬКОВ-ПАСС-РАХОВ 15.09

077 ХАРЬКОВ-ПАСС-МАРИУПОЛЬ 16.23

795 ХАРЬКОВ-ПАСС-ДНЕПР-ГОЛ 19.27

021 ХАРЬКОВ-ПАС-ТРУСКАВЕЦ 20.15

138 ЛИМАН-ХМЕЛЬНИЦКИЙ 21.26

007 ХАРЬКОВ-ПАСС-ОДЕССА ГОЛ. 21.43

045 УЖГОРОД-КРАМАТОРСК 22.40

В то же время для улучшения обслуживания пассажиров, следующих к государственной границе Украины со странами ЕС, вместо электропоездов № 7603/7604 и № 7605/7606 сообщением Львов – Перемышль – Львов, которые отправлялись из Львова соответственно в 00:40 и 05:27, назначены электропоезда сообщением Львов – Чоп – Львов.

28 февраля поезд № 7617/7618 в 00:40 будет отправляться из Львова в Чоп и обратно, а поезд № 7619/7620 будет отправляться в 05:27. из Львова в Чоп и обратно.

Напомним, что на железнодорожном вокзале в Чопе создан транспортный хаб. Со станции Чоп в Захон (Венгрия) продолжает курсировать ежедневно 9 пар поездов.

Дополнительный рейс в Польшу сообщением Львов-Грубешев-Замошц отправится в 08:00 с возможностью удобного трансфера в Варшаву и другие города.

Также в 13:30 запланирован рейс Львов-Хелм, идет работа над назначением удобных соединений из Ковеля в Хелм (Польша), из Ивано-Франковска и Черновцов – в Вадул-Сирет (Румыния) и дополнительные поезда из Чопа в Захон (Венгрия).

Польша и Германия гарантируют бесплатный проезд украинских беженцев рейсами железных дорог.

Обращаем внимание пассажиров, что посадка на эвакуационные рейсы Укрзализныци приоритетна для пассажиров с приобретенным билетом. Проезд регулярными рейсами по направлениям, не обеспечивающим эвакуацию пассажиров с линии огня, осуществляется на общих условиях проезда.