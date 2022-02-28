Укрзалізниця оновила графік поїздів на 28 лютого

Графік може змінюватися в залежності від оперативної ситуації, крім того, Укрзалізниця буде додавати евакуаційні рейси в міру потреби.

На 28 лютого заплановані наступні рейси по ст. Київ:

016 РАХІВ-ХАРКІВ 01.56

022 ТРУСКАВЕЦЬ - ХАРКІВ 02.50

002 КОСТЯНТИНІВКА - ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 04.02

260 ВОРОХТА - КИЇВ 04.21

114, 142 ЛЬВІВ - ЛИМАН 06.23

715 КИЇВ ПАС - ЛЬВІВ 06.50

722 КИЇВ ПАС - Харків-Пас 09: 00 (ст. Дарниця 09:22)

738 КИЇВ ПАС - ЗАПОРІЖЖЯ 11.50

045 УЖГОРОД - КРАМАТОРСЬК 12.06

114, 142 ЛИМАН - ЛЬВІВ 13.34

749 КИЇВ ПАС - ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 14.07

769 КИЇВ ПАС - КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 14.25

055 КИЇВ ПАС - РАХІВ 15.02

013 КИЇВ ПАС - СОЛОТВИНО 17.12

740 КИЇВ ПАС - КР.РІГ ГОЛ 17.22

790 КИЇВ ПАС - КРОПИВНИЦЬКИЙ 17.42

792 КИЇВ ПАС - КРЕМЕНЧУК 17.42

726 КИЇВ ПАС - ХАРКІВ-ПАС 18.03

081 КИЇВ ПАС - УЖГОРОД 18.30

067 КИЇВ ПАС - ВАРШАВА НД 18.48

Додатково призначено:

715 КИЇВ ПАС - ЛЬВІВ 20.00

Крім того, протягом дня в залежності від потоку пасажирів будуть призначені додаткові евакуаційні рейси зі столиці в Закарпаття, на Волинь і Буковину з можливістю хабової пересадки в Румунію, Угорщину та Польщу.

Розклад поїздів по ст. Харків на добу 28 лютого буде виглядати наступним чином:

114, 142 ЛИМАН-ЛЬВІВ 04.11

138 ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-ЛИМАН 08.20

046 КРАМАТОРСЬК-УЖГОРОД 12.36

723 ХАРКІВ-ПАС-КИЇВ ПАС 15.00

114, 142 ЛЬВІВ-ЛИМАН 14.39

015 ХАРКІВ-ПАС-РАХІВ 15.09

077 ХАРКІВ-ПАС-МАРІУПОЛЬ 16.23

795 ХАРКІВ-ПАС-ДНІПРО-ГОЛ 19.27

021 ХАРКІВ-ПАС-ТРУСКАВЕЦЬ 20.15

138 ЛИМАН-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 21.26

007 ХАРКІВ-ПАС-ОДЕСА ГОЛ. 21.43

045 УЖГОРОД-КРАМАТОРСЬК 22.40

Водночас для покращення обслуговування пасажирів, що прямують до державного кордону України з країнами ЄС, замість електропоїздів № 7603/7604 та № 7605/7606 сполученням Львів – Перемишль – Львів, які відправлялися зі Львова відповідно о 00:40 та 05:27, призначено електропоїзди сполученням Львів – Чоп – Львів.

28 Лютого поїзд № 7617/7618 о 00:40 відправлятиметься зі Львова в Чоп і назад, а поїзд № 7619/7620 відправлятиметься о 05:27. зі Львова в Чоп і назад.

Нагадаємо, що на залізничному вокзалі в Чопі створено транспортний хаб. Зі станції Чоп в Захон (Угорщина) продовжує курсувати щодня 9 пар поїздів.

Додатковий рейс до Польщі сполученням Львів-Грубешів-Замошц відправиться о 08: 00 з можливістю зручного трансферу до Варшави та інших міст.

Також о 13: 30 запланований рейс Львів-Хелм, йде робота над призначенням зручних з'єднань з Ковеля в Хелм (Польща), з Івано-Франківська та Чернівців – у Вадул-Сірет (Румунія) і додаткові поїзди з Чопа в Захон (Угорщина).

Польща і Німеччина гарантують безкоштовний проїзд українських біженців рейсами залізниць.

Звертаємо увагу пасажирів, що посадка на евакуаційні рейси Укрзалізниці пріоритетна для пасажирів з придбаним квитком. Проїзд регулярними рейсами за напрямками, що не забезпечують евакуацію пасажирів з лінії вогню, здійснюється на загальних умовах проїзду.