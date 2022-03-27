Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 27 марта

Укрзализныця продолжает эвакуировать людей в более безопасные города. Компания опубликовала график эвакуационных поездов на 27 марта, включая на международные рейсы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю .

Напомним, Украина сегодня ночью, с 26 на 27 марта, переходит на летнее время. В 03:00 стрелки часов переведут на один час вперед, поэтому будьте внимательны. Смартфоны и компьютеры сделают перевод часов автоматически.

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