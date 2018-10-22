"Укрзалізниця" назвала причини проблем у роботі київської міської елетрички

Фото: київська міська електричка (УНІАН)

В УЗ зазначили, що причиною запізнення поїздів електрички є брак локомотивних бригад

Проблеми з рухом міської електрички у Києві виникли через брак локомотивних бригад комунального підпрпиємства "Київпастранс", а не через графік. Про це заявили в "Укрзалізниці", повдіомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УЗ.

Зазначається, що зменшилася кількість поїздів міської електрички. Зокрема, 22 жовтня 2018 на лінію вийшло сім складів замість дев’яти.

"Два поїзди не курсували через відсутність локомотивних бригад КП "Київпастранс", а не порушення графіка руху поїздів. Заявка на кількість поїздів КП щодобово узгоджується з "Укрзалізницею". Графік курсування швидкісних, пасажирських і вантажних поїздів розроблений з урахуванням виконання графіка руху міських поїздів у повному обсязі", - підкреслили у прес-службі.

Також додали, що у графіку руху київських міських електричок передбачене щоденне курсування дев’яти поїздів у робочі дні та шести - у вихідні.

"Зараз на станції "Борщагівка-Технічна" знаходяться два резервні склади для забезпечення перевезень міських поїздів. Також у депо в очікуванні ремонту знаходяться 2 склади та один склад проходить випробування після ремонту", - зазначили в УЗ.

Нагадаємо, у Київській міській адміністрації раніше заявили, що рух електропоїздів міської електрички був заблокований на станції "Троєщина-2" сторонніми особами через недотримання графіка руху.

У Києві сьогодні, 22 жовтня, з 08:15 пасажири заблокували рух міської електрички на станції "Троєщина 2". На місце інциденту викликали поліцію, рух було відновлено о 09:05. Рух заблокували через те, що електрички не було близько години, і деякі пасажири почали чіплятися за вагони.