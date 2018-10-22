У КМДА прокоментували блокування роботи міської електрички

Фото: київська міська електричка (УНІАН)

"Київпастранс" приносить вибачення за наявні негаразди з поїздами міської електрички

Рух електропоїздів міської електрички сьогодні вранці був заблокований на станції "Троєщина-2" сторонніми особами через недотримання графіка руху. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Як зазначається, рух був заблокований з 08:15 до 09:05.

Повідомляється, що графік курсування міської електрички складає "Київпастранс", проте його регулює ПАТ "Укрзалізниця".

Безпосередньо коригування графіка руху відбувається саме диспетчером "Укрзалізниці". Тобто, пріоритет у русі за графіками надається швидкісним поїздам, поїздам далекого сполучення та товарним поїздам", - йдеться у повідомленні.

У "Київпастрансі" зазначили, що за маршрутом міської електрички курсують електропоїзди серії ЕР9м 70-х років минулого століття, передані "Укрзалізницею" і вони потребують постійного планового та позапланового ремонту.

"Роботи із технічного обслуговування і ремонту може виконувати лише моторвагонне депо Фастів-1 ПАТ "Укрзалізниця", яке використовує та обслуговує аналогічні типи рухомого складу. Наразі у порядку черги на різних видах ремонтів у депо Фастів-1 перебувають електропоїзди міської електрички та із закінченням робіт будуть видані на лінію", - йдеться у повідомленні.

Крім того, "Київпастранс" приносить вибачення за наявні негаразди з поїздами міської електрички.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві сьогодні з 08:15 пасажири заблокували рух міської електрички на станції "Троєщина 2". На місце інциденту викликали поліцію, рух було відновлено о 09:05. За словами очевидців, рух заблокували через те, що електрички не було близько години, і деякі пасажири почали чіплятися за вагони.