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На Донбасі можуть ввести "новорічне" перемир’я, - Сайдік

Новини » Політика    05.12.2018 - 03:15
На Донбасі можуть ввести "новорічне" перемир’я, - Сайдік
Фото: Мартін Сайдік (unmultimedia.org)

З 19 грудня ТКГ візьме перерву на 4 тижні

Спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі (ТКГ) в Мінську Мартін Сайдік після засідання заявив, що ТКГ розглядає можливі заходи для забезпечення режиму припинення вогню й планує ввести перемир’я під час зимових свят. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Белта.

Сайдік розповів, що у робочій групі з питань безпеки учасники продовжили розгляд додаткових заходів для забезпечення режиму припинення вогню та підготовку до перемир’я в зв’язку з новорічними та різдвяними святами.

"Дуже сподіваюся, що у нас буде дійсно серйозне перемир'я у зв'язку з новорічними та різдвяними святами", - заявив Сайдік.

Також він розповів, що в засіданнях ТКГ буде перерва на 4 тижні з 19 грудня до середини січня 2018 року.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Гризлов залишив засідання ТКГ під час оголошення Україною заяви по ситуації на Азові. Також перший віце-спікер парламенту та учасник переговорів Ірина Геращенко повідомила, що російські ЗМІ розповсюдили неправдиві заяви представників ОРДЛО про звільнення заручників.

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