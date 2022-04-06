Укрзализныця назначила на завтра эвакуационный поезд из Днепра

Укрзализныця назначила на 7 апреля эвакуационный поезд из Днепра во Львов. Состав отправится в 17:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю .

Также компания сообщила о возобновлении с завтрашнего дня движения пригородных поездов от Харькова до Сум:

"Поезд отправится в 17:00", - уточнили в Укрзализныце.

Перевозчик отметил, что 7 апреля будет выполнен эвакуационный рейс Интерсити+ по маршруту Днепр - Львов.

Напомним, в течение 5 апреля Укрзализныця помогла эвакуировать из Донецкой области почти 14 тысяч человек.

Как сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, сегодня в течение дня удалось эвакуировать 4892 мирных жителя Донецкой и Луганской областей.

Война России против Украины продолжается 42-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!