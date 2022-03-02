"Укрзализныця" назначила три дополнительных поезда из Харькова

"Укрзализныця" назначила три дополнительных поезда их Харькова. Они отправляются вечером 2 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци" .

В "Укрзализныце" заверили, что на завтра готовится еще больше вагонов для вывоза харьковчан. "Всех довезем!", - подчеркнул перевозчик.

Сегодня из Харькова отправится еще 3 поезда Hyundai:

Ранее "Укразализныця" опубликовала график курсирования поездов по Украине на среду, 2 марта.

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