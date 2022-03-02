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"Укрзалізниця" призначила три додаткові поїзди з Харкова

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Київ, Середа 02 березня 2022 20:26
"Укрзалізниця" призначила три додаткові поїзди з Харкова Фото: УЗ призначила три додаткові поїзди з Харкова (прес-служба УЗ)
Автор: Дмитрий Кузнецов

"Укрзалізниця" призначила три додаткові поїзди їх Харкова. Вони відправляються ввечері 2 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

Сьогодні з Харкова відправиться ще 3 потяги Hyundai:

  • 20:15;
  • 20:30;
  • 22:15.

В "Укрзалізниці" запевнили, що на завтра готується ще більше вагонів для вивезення харків'ян. "Всіх довеземо!",- підкреслив перевізник.

Раніше "Укрзалізниця" опублікувала графік курсування поїздів по Україні на середу, 2 березня.

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