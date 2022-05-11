Укрзализныця назначила один эвакуационный рейс на 11 мая

Укрзализныця опубликовала график эвакуационного поезда на среду, 11 мая. Компания назначила на сегодня дополнительно только один рейс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю .

В Укрзализныце напоминают, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому необходимо внимательно следить за информацией на сайте компании.

Напомним, в Киеве продлили работу кольцевой электрички.

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