Укрзализныця назначила один дополнительный эвакуационный рейс на сегодня

Укрзализныця опубликовала график движения эвакуационного поезда на вторник, 17 мая. Компанией был назначен на сегодня дополнительно только один рейс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

В компании также отметили, что время отправления и прибытия поездов могут быть подкорректированы. Так, гражданам рекомендуют следить за информацией, которая публикуется на сайте УЗ.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця запускает региональный экспресс Киев - Хмельницкий с 20 мая. А с 1 июня УЗ возвращает поезд №816/815 "Прикарпатский экспресс" сообщением Львов - Черновцы.

Добавим также, что с 16 мая возобновили пригородные рейсы из Киева до Тетерева в рамках расширения проекта City Express.

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