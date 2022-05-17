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Укрзалізниця призначила один додатковий евакуаційний рейс на сьогодні

Фото: Укрзалізниця дала графік руху евакуаційного поїзда 17 травня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Укрзалізниця опублікувала графік руху евакуаційного поїзда на вівторок, 17 травня. Компанією був призначений на сьогодні додатково тільки один рейс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Евакуаційний поїзд на 17 травня

  • 16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів

У компанії також зауважили, що час відправлення і прибуття поїздів можуть бути скориговані. Так, громадянам рекомендують стежити за інформацією, яка публікується на сайті УЗ.

Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця запускає регіональний експрес Київ-Хмельницький з 20 травня. А з 1 червня УЗ повертає поїзд № 816/815 "Прикарпатський Експрес" сполученням Львів - Чернівці.

Додамо також, що з 16 травня відновили приміські рейси з Києва до Тетерева в рамках розширення проекту City Express.

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