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Укрзализныця назначила один дополнительный эвакуационный рейс на сегодня

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Вторник 17 мая 2022 05:53
Укрзализныця назначила один дополнительный эвакуационный рейс на сегодня Фото: Укрзализныця дала график движения эвакуационного поезда 17 мая (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Укрзализныця опубликовала график движения эвакуационного поезда на вторник, 17 мая. Компанией был назначен на сегодня дополнительно только один рейс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Эвакуационный поезд на 17 мая

  • 16:30 - 234/233 Покровск - Днепр - Львов

В компании также отметили, что время отправления и прибытия поездов могут быть подкорректированы. Так, гражданам рекомендуют следить за информацией, которая публикуется на сайте УЗ.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця запускает региональный экспресс Киев - Хмельницкий с 20 мая. А с 1 июня УЗ возвращает поезд №816/815 "Прикарпатский экспресс" сообщением Львов - Черновцы.

Добавим также, что с 16 мая возобновили пригородные рейсы из Киева до Тетерева в рамках расширения проекта City Express.

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Укрзализныця эвакуация
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