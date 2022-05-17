Укрзалізниця призначила один додатковий евакуаційний рейс на сьогодні
Укрзалізниця опублікувала графік руху евакуаційного поїзда на вівторок, 17 травня. Компанією був призначений на сьогодні додатково тільки один рейс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.
Евакуаційний поїзд на 17 травня
- 16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів
У компанії також зауважили, що час відправлення і прибуття поїздів можуть бути скориговані. Так, громадянам рекомендують стежити за інформацією, яка публікується на сайті УЗ.
Раніше повідомлялося, що Укрзалізниця запускає регіональний експрес Київ-Хмельницький з 20 травня. А з 1 червня УЗ повертає поїзд № 816/815 "Прикарпатський Експрес" сполученням Львів - Чернівці.
Додамо також, що з 16 травня відновили приміські рейси з Києва до Тетерева в рамках розширення проекту City Express.
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