На новорічні свята призначені додаткові поїзди Київ-Харків

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

З Києва додатковий поїзд відправлятиметься 25 грудня, 1 і 8 січня

"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси швидкісного поїзда "Інтерсіті+" № 720/719 Київ-Харків-Київ для перевезення пасажирів у період новорічних та різдвяних свят. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

Як зазначається, з Києва поїзд вирушить у додаткові рейси 25 грудня, 1 і 8 січня, у зворотному напрямку з Харкова - 26 грудня, 2 та 9 січня.

Поїзд "Інтерсіті+" № 720 Київ - Харків вирушає з Києва о 18:30 та прибуває до Харкова о 23:34.

У зворотному напрямку з Харкова поїзд № 719 Харків - Київ відправляється о 05:53 та прибуває на станцію Київ-Пасажирський о 11:10.

Швидкісний поїзд зупиняється на станціях Дарниця, Бориспіль, Гребінка, Лубни, Ромодан, Миргород, Полтава-Київська.

Нагадаємо, 7 грудня "Укрзалызниця" відкрила продаж на 5 додаткових поїздів, призначених на новорічно-різдвяний період. Зокрема, на призначили поїзди сполученням Київ-Миколаїв, Покровськ-Харків, Кременчук-Бахмач, Харків-Запоріжжя, Київ-Запоріжжя.

Раніше повідомлялося, що при обробці заявок на групові перевезення "Укрзалізниця" (УЗ) в першу чергу надає пріоритет замовленням на перевезення груп дітей.