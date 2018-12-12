Зі Львова до Перемишля курсуватиме новий поїзд

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поїзд запустять 20 грудня

ПАТ "Укрзалізниця" 20 грудня запускає новий поїзд № 90/89 Львів-Перемишль. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

Як зазначається, поїзд курсуватиме цілий рік у дні підвищеного пасажиропотоку. Перші перевезення пасажирів заплановані на новорічні свята - з 20 грудня по 7 січня.

Поїзд № 89 вирушатиме з Перемишля о 10:15 та прибуватиме до Львова о 13:45. Зі Львова поїзд відправлятиметься о 16:00 та прибуватиме до Перемишля о 17:46. Час прямування поїзда становитиме близько 2,5 години.

Поїзд складатиметься з 6 купейних вагонів із місцями для сидіння 2-ого класу. Вартість проїзду - близько 253 грн.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила додаткові рейси швидкісного поїзда "Інтерсіті+" № 720/719 Київ-Харків-Київ для перевезення пасажирів у період новорічних та різдвяних свят. З Києва поїзд вирушить у додаткові рейси 25 грудня, 1 і 8 січня, у зворотному напрямку з Харкова - 26 грудня, 2 та 9 січня.

РБК-Україна повідомляло, що 7 грудня "Укрзалызниця" відкрила продаж на 5 додаткових поїздів, призначених на новорічно-різдвяний період. Зокрема, на призначили поїзди сполученням Київ-Миколаїв, Покровськ-Харків, Кременчук-Бахмач, Харків-Запоріжжя, Київ-Запоріжжя.