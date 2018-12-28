На зимние праздники назначили уже 39 дополнительных поездов

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Укразализныця открыла продажу на 311 рейсов

"Укрзализныця" увеличила количество дополнительных поездов на зимние праздники до 39. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Как отмечается, недавно был назначен дополнительный поезд № 285/276 Днепр - Львов и открыта продажа билетов на рейс поезда № 219 Киев - Ивано-Франковск - Черновцы, который состоится 30 декабря. Всего на зимние праздники уже назначено 39 дополнительных поездов на 311 рейсов.

Так, дополнительный поезд № 285/276 Днепр - Львов осуществит рейсы в направлении Львова 29 декабря и 1, 3, 7 и 11 января. В направлении Днепра - 30 декабря и 2, 4, 8 и 12 января. Из Днепра поезд будет отправляться в 18:00 и прибывать во Львов на следующий день в 12:49. Из Львова поезд будет отправляться в 14:13 и прибывать в Днепр на следующий день в 8:26.

Поезд № 219 Киев - Ивано-Франковск - Черновцы из Киева отправится в 01:31 и прибудет в Ивано-Франковск в 14:38, а в Черновцы - в 17:12.

Ранее РБК-Украина сообщало, что "Укрзализныця" назначила на новогодние праздники 38 дополнительных поездов на 302 рейсы. В частности, были назначены поезда в западном направлении из Киева и Одессы, а также из Львова до Ужгорода и Ивано-Франковска.

Напомним, компания "Укрзализныця" планирует " повысить тарифы на грузовые и пассажирские перевозки в Украине в 2019 году.