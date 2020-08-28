"Укрзализныця" назначила новый поезд из Харькова в Трускавец

С 10 сентября между Харьковом и Трускавцом будет курсировать пассажирский поезд №21/22. Поезд до 22 октября будет соединять Слобожанщину с курортами Львовской области.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

В состав поезда будут входить 8 купейных и 2 СВ вагонов. Поезд будет следовать через станции Сумы, Киев, Винница, Хмельницкий, Тернополь и Львов.

Из Харькова поезд будет ходить по четным числам: отправление в 21:15, а прибытие в 14:33. В обратном направлении поезд будет курсировать по нечетным числам: отправляться из Трускавца в 16:00 и прибывать в Харьков в 10:47.

В "Укрзализныце" отметили, что с 22 октября график поезда Харьков-Трускавец изменится, о чем пассажиров проинформируют дополнительно.

"Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон", - добавили в УЗ.

Напомним, с 28 августа начал курсировать новый региональный поезд Кривой Рог - Днепр, который будет останавливаться на станциях Верховцево и Каменское-Пасс.

Кроме того, в 10 пассажирских поездах появилась военизированная охрана, которая будет обеспечивать общественный порядок в вагонах.