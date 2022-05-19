Укрзализныця назначила эвакуационный рейс на сегодня

Укрзализныця опубликовала график эвакуационного поезда на четверг, 19 мая. Компания назначила на сегодня дополнительно один рейс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю .

В Укрзализныце обращают внимание на то, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому необходимо внимательно следить за информацией, которая публикуется на сайте компании.

Напомним, Укрзализныця с сегодняшнего дня продлевает маршрут Чернигов - Киев до Винницы.

Мы также писали о том, что с 20 мая Укрзализныця запускает региональный экспресс Киев - Хмельницкий.

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