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УЗ назначила дополнительный поезд из Киева в Запорожье: расписание движения

Фото: Укрзализныця назначила дополнительный поезд из Киева в Запорожье (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Укрзализныця назначила курсирование дополнительного поезда №272/271 Киев - Запорожье. Рейс начнет движение уже с 27 июля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Укрзализныци.

Поезд будет курсировать по четным и нечетным числам, однако:

  • по четным числам он будет отправляться из Киева в 22:30 и прибывать в Запорожье в 11:53;
  • по нечетным числам он будет отправляться из Запорожья в 20:05 и прибывать в Киев в 9:38.

"Поезд будет курсировать через 10 городов, в том числе Никополь, с удобным временем отправления и прибытия. Так, на пути из Запорожья в Киев поезд будет прибывать в Никополь в 22:18, а на обратном пути, из Киева - в 09:15", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Укрзализныця продлила маршрут поезда №25/26 Одесса - Яремче.

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УкрзализныцяУкраина