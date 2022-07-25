УЗ призначила додатковий потяг з Києва до Запоріжжя: розклад руху

Укрзалізниця призначила курсування додаткового поїзда №272/271 Київ - Запоріжжя. Рейс розпочне рух вже з 27 липня.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Укрзалізниці.
Потяг курсуватиме по парних й непарних числах, однак:
"Поїзд курсуватиме через 10 міст, у тому числі Нікополь, зі зручним часом відправлення та прибуття. Так, на шляху прямування із Запоріжжя до Києва поїзд прибуватиме в Нікополь о 22:18, а на зворотному шляху, з Києва, - о 09:15", - додає пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Укрзалізниця продовжила маршрут потягу №25/26 Одеса - Яремче.
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