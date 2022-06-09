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"Укрзализныця" назначила дополнительный эвакуационный поезд на 9 июня

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Четверг 09 июня 2022 05:53
"Укрзализныця" назначила дополнительный эвакуационный поезд на 9 июня Фото: "Укрзализныця" опубликовала график эвакуационного поезда на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

"Укрзализныця" опубликовала график эвакуационного поезда на четверг, 9 июня. Компания назначила на сегодня один дополнительный рейс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Эвакуационный поезд на 9 июня

  • 16:30 - 234/233 Покровск - Днепр - Львов

В "Укрзализныце" отмечают, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому нужно проверять актуальную информацию на сайте компании.

Напомним, на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве "Укрзализныця" усилила мер безопасности. При входе появились металлоискатели. Кроме того, проверочный осмотр теперь напоминает процедуры в аэропорту.

Ранее "Укрзализныця" объявила о том, что с 12 июня запускает новый поезд из Перемышля в Запорожье.

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