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"Укрзалізниця" призначила додатковий евакуаційний поїзд на 9 червня

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Четвер 09 червня 2022 05:53
"Укрзалізниця" призначила додатковий евакуаційний поїзд на 9 червня Фото: "Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційного поїзда на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційного поїзда на четвер, 9 червня. Компанія призначила на сьогодні один додатковий рейс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Евакуаційний поїзд на 9 червня

  • 16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів

В "Укрзалізниці" зазначають, що час відправлення та прибуття поїздів можуть змінюватися, тому потрібно перевіряти актуальну інформацію на сайті компанії.

Нагадаємо, на Центральному залізничному вокзалі в Києві "Укрзалізниця" посилила заходів безпеки. При вході з'явилися металошукачі. Крім того, перевірочний огляд тепер нагадує процедури в аеропорту.

Раніше "Укрзалізниця" оголосила про те, що з 12 червня запускає новий потяг з Перемишля до Запоріжжя.

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Укрзалізниця евакуація
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