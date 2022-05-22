Укрзализныця назначила дополнительный эвакуационный поезд на 22 мая

Укрзализныця опубликовала график эвакуационного поезда на воскресенье, 22 мая. Компания назначила на сегодня дополнительно один рейс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю .

В Укрзализныце отмечают, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому необходимо следить за информацией на сайте компании.

Напомним, Сумы и Чернигов получат дополнительное железнодорожное сообщение с западом Украины. Новый двухгрупповой поезд в конце мая соединит Сумы и Чернигов с Ивано-Франковском.

Мы также писали о том, что Укрзализныця попросила российскую сторону забрать тела своих военных, которые погибли в ходе полномасштабного вторжения в Украину.

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