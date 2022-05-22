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Укрзалізниця призначила додатковий евакуаційний поїзд на 22 травня

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Неділя 22 травня 2022 05:17
Укрзалізниця призначила додатковий евакуаційний поїзд на 22 травня Фото: Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційного поїзда на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційного поїзда на неділю, 22 травня. Компанія призначила на сьогодні додатково один рейс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

Евакуаційний поїзд на 22 травня

  • 16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів

В Укрзалізниці зазначають, що час відправлення та прибуття поїздів можуть змінюватися, тому необхідно стежити за інформацією на сайті компанії.

Нагадаємо, Суми та Чернігів отримають додаткове залізничне сполучення із заходом України. Новий двогруповий поїзд наприкінці травня з'єднає Суми та Чернігів з Івано-Франківськом.

Ми також писали про те, що Укрзалізниця попросила російську сторону забрати тіла своїх військових, які загинули в ході повномасштабного вторгнення в Україну.

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Укрзалізниця евакуація
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