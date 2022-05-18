Укрзализныця назначила дополнительный эвакуационный поезд на 18 мая

Укрзализныця опубликовала график эвакуационного поезда на среду, 18 мая. Компания назначила на сегодня дополнительно один рейс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю .

В Укрзализныце напомнили, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому нужно внимательно следить за информацией, которая публикуется на сайте компании.

Напомним, Укрзализныця возобновила продажу железнодорожных билетов через Приват24 и другие каналы продаж ПриватБанка.

Мы также писали о том, что Укрзализныця с 1 июня возвращает поезд №816/815 "Прикарпатский экспресс" сообщением Львов - Черновцы. Билеты можно будет приобрести как онлайн, так и в железнодорожных кассах.

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