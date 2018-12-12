На новогодние праздники назначены дополнительные поезда Киев-Харьков

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Из Киева дополнительный поезд будет отправляться 25 декабря, 1 и 8 января

"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы скоростного поезда "Интерсити+" № 720/719 Киев-Харьков-Киев для перевозки пассажиров в период новогодних и рождественских праздников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Как отмечается, из Киева поезд отправится в дополнительные рейсы 25 декабря, 1 и 8 января, в обратном направлении из Харькова - 26 декабря, 2 и 9 января.

Поезд "Интерсити+" № 720 Киев - Харьков отправляется из Киева в 18:30 и прибывает в Харьков в 23:34.

В обратном направлении из Харькова поезд № 719 Харьков - Киев отправляется в 05:53 и прибывает на станцию Киев-Пассажирский в 11:10.

Скоростной поезд останавливается на станциях Дарница, Борисполь, Гребенка, Лубны, Ромодан, Миргород, Полтава-Киевская.

Напомним, 7 декабря "Укрзалызниця" открыла продажу на 5 дополнительных поездов, назначенных на новогодне-рождественский период. В частности, назначили на поезда сообщением Киев-Николаев, Покровск-Харьков, Кременчуг-Бахмач, Харьков-Запорожье, Киев-Запорожье.

Ранее сообщалось, что при обработке заявок на групповые перевозки "Укрзализныця" (УЗ) в первую очередь предоставляет приоритет заказом на перевозки групп детей.