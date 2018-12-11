"Укрзализныця" при оформлении групповых заказов предоставляет приоритет перевозке детей

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

УЗ уже приняла 1227 заявок на 56 тыс. мест для перевозки детей

При обработке заявок на групповые перевозки "Укрзализныця" (УЗ) в первую очередь отдает приоритет заказам на перевозку групп детей. Об этом заявил директор департамента по организации внутренних и международных пассажирских перевозок "Укрзализныци" Александр Красноштан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Так, по его данным, по состоянию на 11 декабря 2018 года "Укрзализныця" уже удовлетворила 1227 заявок на 56 тыс. мест для перевозки детей до и от мест отдыха. Это значительно больше показателя прошлого года, когда было 423 заявки на перевозку 16 тыс. детей.

Красноштан подчеркнул, что к новогодним праздникам "Укрзализныця" получила много заявок на перевозку групп пассажиров. При их рассмотрении места предоставляются в первую очередь группам детей.

"Для "Укрзализныци" перевозки групп детей – приоритетная миссия, к которой относимся с полной ответственностью, как в вопросе первоочередного оформления билетов, так и в вопросах предоставления вагонов соответствующего качества. В общем "Укрзализныця" ни разу не отказалась от групповых заявок на перевозку детей", – сказал Красноштан.

Если по объективным причинам "Укрзализныця" не может выполнить заявку из-за нехватки мест, перевозчик всегда предложит альтернативный вариант, например, выезд в другую дату, или назначит дополнительный поезд.

Также он отметил, что сейчас осталось проработать 44 заявки на перевозку групп детей. Это будет сделано в ближайшее время. В частности, Красноштан заверил, что билеты получит также группа детей, которые отправляются в начале января в Яремче. "Пока нет никаких поводов для волнений со стороны организаторов этой поездки. Эта заявка будет обязательно удовлетворена, как и все остальные", – добавил он.

Он также призвал организаторов отдыха детей при возникновении любых вопросов сообщать на горячую линию "Укрзализныци" по тел. 0 800-503-111.

Как известно, сейчас "Укрзализныця" проводит работу по назначению дополнительных поездов – они появляются каждый день. В этом году их будет 30, и ими ежедневно будет перевозиться более 20 тыс. пассажиров.