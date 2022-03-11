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Укрзализныця назначила 2 дополнительных регулярных поезда

Автор: Татьяна Самарук

Укрзализныця назначила дополнительные поезда из восточных областей в западные. В частности, теперь людям будет проще эвакуироваться в безопасное место.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Укрзализныци.

Поезда будут курсировать на регулярной основе. Один будет отправляться из Кременчуга, а другой - из Полтавы.

Как будут курсировать поезда

  • №129/130 Кременчуг - Ивано-Франковск. Отправляется из Кременчуга в 15:30, прибывает в Ивано-Франковск на следующий день в 09:40. Обратно отправляется в 16.38.
  • №149/150 Полтава - Черновцы отправляется в 15:21, а прибывает – в 12:30. Обратно из Черновцов отправляется в 14:13, а прибывает в 10:40.

Ранее мы сообщали, что Укрзализныця запускает новый веб-ресурс для пассажиров.

Также мы писали, что в сети появились фейковые страницы Укрзализныци.

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Укрзализныця