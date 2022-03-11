Укрзализныця назначила 2 дополнительных регулярных поезда

Укрзализныця назначила дополнительные поезда из восточных областей в западные. В частности, теперь людям будет проще эвакуироваться в безопасное место.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Укрзализныци .

Как будут курсировать поезда

Поезда будут курсировать на регулярной основе. Один будет отправляться из Кременчуга, а другой - из Полтавы.

Ранее мы сообщали, что Укрзализныця запускает новый веб-ресурс для пассажиров.

Также мы писали, что в сети появились фейковые страницы Укрзализныци.

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