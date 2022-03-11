Укрзалізниця призначила 2 додаткових регулярних поїзди

Укрзалізниця призначила додаткові поїзди зі східних областей в західні. Зокрема, тепер людям буде простіше евакуюватися у безпечне місце.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Укрзалізниці.
Потяги курсуватимуть на регулярній основі. Один відправлятиметься з Кременчука, а інший – з Полтави.
Як курсуватимуть поїзди
Раніше ми повідомляли, що Укрзалізниця запускає новий веб-ресурс для пасажирів.
Також ми писали, що у мережі з'явились фейкові сторінки Укрзалізниці.
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