Укрзалізниця призначила 2 додаткових регулярних поїзди

Укрзалізниця призначила додаткові поїзди зі східних областей в західні. Зокрема, тепер людям буде простіше евакуюватися у безпечне місце.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Укрзалізниці .

Потяги курсуватимуть на регулярній основі. Один відправлятиметься з Кременчука, а інший – з Полтави.

Раніше ми повідомляли, що Укрзалізниця запускає новий веб-ресурс для пасажирів.

Також ми писали, що у мережі з'явились фейкові сторінки Укрзалізниці.

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