"Укрзализныця" рассмотрит компенсации пассажирам из-за поломки бориспольского экспресса

Фото: экспресс Киев-Борисполь (facebook.com.Ukrzaliznytsia)

Сегодня скоростной экспресс сообщением Киев-Борисполь сломался на пути в аэропорт

ПАО "Укрзализныця" выплатит компенсации пассажирам, опоздавшим на свои рейсы из-за поломки экспресса Киев-Борисполь. Об этом сообщил руководитель юго-западной железной дороги Роман Веприцкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

По его словам, "с людьми, которые нуждаются в компенсации, будут работать".

"Никого не оставим, все сделаем. Если нужно будет компенсировать, будем с человеком разговаривать, смотреть", - заявил он.

При этом Веприцкий убежден, что ситуация с поломкой не повлияет на количество желающих воспользоваться экспрессом.

Отметим, Даниэль Беккер - украинец, который работает в Австралии и планировал сегодня туда лететь, опоздал на свой рейс.

Он рассказал изданию, что приехал на вокзал в 10:10, откуда поехал экспрессом в 11:01. Хотел приехать в 11:38, 27 мин до завершения регистрации.

"Я должен был лететь с пересадкой в Дохе, Катар. Опоздал и купил билет на завтра за 550 долларов", - рассказал Даниэль.

Остальные рейсы и пересадки ему перенесли.

Напомним, сегодня, 1 декабря, скоростной экспресс сообщением Киев-Борисполь сломался на пути из Киева к аэропорту.

Позже Глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов извинился перед пассажирами скоростного экспресса Киев-Борисполь за его временную неисправность.