ru ua
Пт, 25 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Луганской области сегодня состоится эвакуация поездом: расписание

Новина українською →
Луганская область, Пятница 25 марта 2022 09:04
В Луганской области сегодня состоится эвакуация поездом: расписание Фото: в Луганской области планируется эвакуация потогом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Луганской области в пятницу, 25 марта, планируется эвакуационный поезд. Он отправится со станции в Новозолотаревке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

Ориентировочное время отправления со станции в Новозолотаревке - 14:00. После состоится пересадка в Донецкой области.

Места сбора для организованного подвоза:

  • Северодонецк (10:00 - городской Дворец культуры, пр. Химиков, 28);
  • Рубежное (9:00 - Дом культуры "Южный", ул. Чехова, 11);
  • Лисичанск (часть ГСЧС);
  • Приволье (10:00 на площади);
  • Горное (10:00 Дом культуры "Украина").

Расписание эвакуационных поездов из Краматорска:

  • 13:00 - №290/289 Краматорск - Львов;
  • 16:00 - №292/291 Краматорск - Львов.

Напомним, сегодня ночью российские оккупанты обстреляли Рубежное Луганской области. Из-за действий военных РФ погибли два человека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск эвакуация Война России против Украины
NEWS
Тюрьма за фото. В Украине ужесточили наказание за публикацию данных о ВСУ
Тюрьма за фото. В Украине ужесточили наказание за публикацию данных о ВСУ
DAILY
Геннадий Труханов: Враг очень хочет захватить Одессу, но этого не будет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Геннадий Труханов: Враг очень хочет захватить Одессу, но этого не будет