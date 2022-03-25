В Луганской области сегодня состоится эвакуация поездом: расписание
Фото: в Луганской области планируется эвакуация потогом (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Луганской области в пятницу, 25 марта, планируется эвакуационный поезд. Он отправится со станции в Новозолотаревке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.
Ориентировочное время отправления со станции в Новозолотаревке - 14:00. После состоится пересадка в Донецкой области.
Места сбора для организованного подвоза:
- Северодонецк (10:00 - городской Дворец культуры, пр. Химиков, 28);
- Рубежное (9:00 - Дом культуры "Южный", ул. Чехова, 11);
- Лисичанск (часть ГСЧС);
- Приволье (10:00 на площади);
- Горное (10:00 Дом культуры "Украина").
Расписание эвакуационных поездов из Краматорска:
- 13:00 - №290/289 Краматорск - Львов;
- 16:00 - №292/291 Краматорск - Львов.
Напомним, сегодня ночью российские оккупанты обстреляли Рубежное Луганской области. Из-за действий военных РФ погибли два человека.
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