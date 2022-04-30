Укрзализныця из-за комендантского часа в Запорожье отменяет некоторые поезда

В частности, 1 мая не будут курсировать следующие поезда:

№6509 Запорожье 2 - Запорожье 1;

№6512/6511 Запорожье 1 - Канцеровка;

№6514/6513 Канцеровка - Запорожье 1;

№6516 Запорожье 1 - Запорожье 2;

№6495 Запорожье 2 - Никополь;

№6496 Никополь - Запорожье 2;

№6132 Запорожье 1 - Синельниково 1.

Также будет сокращен маршрут поезда №6124/6123 Днепр - Запорожье. Он будет следовать до станции Синельниково 1.

Кроме того, 2 мая отменяется поезд №6491 Запорожье 2 - Никополь.

Отмечается, что в период действия комендантского часа вход до железнодорожного вокзала Запорожье, а также посадка на пассажирские поезда будут разрешены только транзитным пассажирам, а также пассажирам, которые попали на вокзал заранее, до начала комендантского часа.

Выход с вокзала может быть ограничен правоохранителями из соображений безопасности.