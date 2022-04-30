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Укрзалізниця через комендантську годину у Запоріжжі відміняє деякі поїзди

Укрзалізниця (facebook.com.Ukrzaliznytsia)
Автор: Тетяна Самарук

У зв’язку із запровадженням комендантської години в Запоріжжі з 17:00 1 травня до 05:00 2 травня Укрзалізниця відміняє курсування деяких приміських поїздів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

Зокрема, 1 травня не будуть курсувати наступні поїзди:

  • №6509 Запоріжжя 2 - Запоріжжя 1;
  • №6512/6511 Запоріжжя 1 - Канцерівка;
  • №6514/6513 Канцерівка - Запоріжжя 1;
  • №6516 Запоріжжя 1 - Запоріжжя 2;
  • №6495 Запоріжжя 2 - Нікополь;
  • №6496 Нікополь - Запоріжжя 2;
  • №6132 Запоріжжя 1 - Синельникове 1.

Також буде скорочений маршрут поїзда №6124/6123 Дніпро - Запоріжжя. Він прямуватиме до станції Синельникове 1.

Окрім того, 2 травня відміняється поїзд №6491 Запоріжжя 2 - Нікополь.

Зазначається, що у період дії комендантської години вхід до залізничного вокзалу Запоріжжя, а також посадка на пасажирські поїзди будуть дозволені тільки транзитним пасажирам, а також пасажирам, які потрапили на вокзал заздалегідь, до початку комендантської години.

Вихід з вокзалу може бути обмежений правоохоронцями з міркувань безпеки.

Раніше ми повідомляли, що у Запорізькій області змінили час комендантської години.

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